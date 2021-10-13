13 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:47 — REGNUM Начиная с марта 2021 года администрация президента США Джо Байдена без должной проверки впустила в страну не менее 160 тыс. нелегальных мигрантов. Более того, Белый дом с августа широко использовал свои полномочия для выдачи более 30 тыс. разрешений на работу нелегалам. Об этом 13 октября сообщает Fox News со ссылкой на документы Пограничного патруля.

Welcome. Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документы дают частичное представление о том, как администрация Байдена впускает огромное количество мигрантов в США, практически не обеспечивая должный надзор и сводя риски депортации нелегалов к минимуму. С 6 августа администрация предоставила примерно 32 тыс. мигрантов возможность получить легальный статус и возможность подать заявление на получение разрешения на работу.

Бывший начальник пограничного патруля Родни Скотт, служивший при президенте Байдене, ознакомился с документами и сказал Fox News, что, по его мнению, администрация злоупотребляет своими полномочиями. «По закону и правилам, разрешение на работу и статус может быть предоставлен только в каждом конкретном случае и только по значительным гуманитарным причинам или по причине значительной общественной пользы. Ни то, ни другое, похоже, не применимо к нынешней ситуации», — заявил он, добавив, что количество подобных разрешений ставит под сомнение процесс рассмотрения и утверждения. «Будучи начальником, я не думаю, что когда-либо утверждал более 5 или 10 разрешений на работу или легальных статусов за год. Когда я это делал, я обеспечивал постоянное наблюдение за иностранцем», — объяснил Скотт.

Американсике интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Тоталитаризм — форма правления и политическая система, которая запрещает все оппозиционные партии, ставит вне закона индивидуальную оппозицию государству и его требованиям», — пишет geefostabc.

«Вот что происходит, когда вы позволяете мертвым людям голосовать», — отвечает Foxusagreat, делая отсылку к слухам о фальсификации выборов.

Джо Байден Gage Skidmore

«Только законодательная ветвь власти имеет конституционные полномочия регулировать иммиграцию. Работа исполнительной власти заключается в сохранении, защите и отстаивании нашего суверенитета; делать обратное — это государственная измена», — отмечает 2020wazstolen.

«Импичмент и тюрьма Байдену, а также тому, кто дергает за его ниточки», — указывает Jos1:9.

«Если вы хотите увидеть конечную цель всего этого, ознакомьтесь с книгой доктора Джона Коулмана, опубликованной в 1993 году. Мне особенно нравится та часть, где он говорит: «Соединенные Штаты будут наводнены народами чужих культур, которые в конечном итоге подавят белую Америку, людьми, не имеющими понятия о том, что представляет собой Конституция Соединенных Штатов, и, как следствие, не делающими ничего для ее защиты, и в чьем сознании понятие свободы и справедливости настолько слабо, что не имеет никакого значения», — цитирует j70141inCO.

«Учитывая, что федеральное правительство «отвечает» за наши «границы», все эти нелегалы должны быть размещены на федеральной земле и содержаться там до суда. Штаты не должны быть вынуждены заботиться о проблемах, которые федеральное правительство добровольно создает, игнорируя федеральные законы. Второй вариант — высаживать этих нелегалов в наиболее богатых округах, поскольку у них есть финансовая возможность заботиться о них, а не обременять налогоплательщиков среднего класса этим бременем», — указывает kaliwayly.

«Можно также утверждать, что не следует давать «автоматическое гражданство» тем, кто родился у незаконных мигрантов. Как гласит конституция, федеральное правительство обязано отражать все иностранные вторжения. 14-я статья не распространяется на них, поскольку они не являются «субъектами юрисдикции», будучи иностранными силами вторжения, которые вообще не должны существовать здесь на законных основаниях», — объясняет pootietang044.

«Я независимый избиратель, живущий в Вирджинии, мексиканец по происхождению, служивший в армии США. Я очень надеюсь, что мои соотечественники обращают пристальное внимание на то, что демократы делают с НАШЕЙ страной. Я призываю всех выйти на улицу и проголосовать за республиканцев в следующем месяце. Я знаю, что я проголосую», — призывает americanmexican383.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

«Вы именно тот, кто нам нужен. Большинство консерваторов просто хотят, чтобы иммиграция осуществлялась легально и контролируемо. Спасибо за твою службу, брат», — отвечает chappaquiddickdrinker.

«Итак, правда раскрыта: у нас нет границы. И все это в то время, когда Джанет Йеллен призывает шпионить за частными банковскими счетами людей. Видите иронию? В то время, как наше правительство заявляет, что ему нужно больше денег, чтобы оплачивать свои безграничные счета и образ жизни, они давят на нас с обратной стороны, пропуская эту еще более дешевую рабочую силу за наш счет. И в это же время они якобы борются с пандемией и безграничной властью бюрократии», — осуждает centerfielder42.

«Избрание Трампа не просто расстроило всю машину Вашингтона, оно заставило их снять перчатки. Они управляют всем без тормозов, открыто попирая закон. Нелегалы есть не только в иммиграционной сфере, они есть на всех фронтах — от школ до голосования. Это не заговор, если он работает настолько открыто», — подчеркивает eyescream.

Ранее Лора Райс, экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, рассказала, что администрация Байдена, партия демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки, как потенциальных избирателей-демократов.

«Эти цифры шокируют. Они исторические. Они бьют рекорды, и каждый, у кого есть глаза, видит, что люди пересекают границу каждый божий день при свете дня. Это очевидно, как и то, что граница не защищена. Она не закрыта и не важно, что говорит Белый дом или Майоркас (министр внутренней безопасности США)», — объяснила Райс.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.