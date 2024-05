Лондон, 13 октября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Британская певица Адель официально анонсировала свой долгожданный четвертый альбом «30», который выйдет 19 ноября, подтвердив, таким образом, недавние предположения о том, что ее продолжение альбома 2015 года «25» будет называться «30». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Певица Адель

Слухи о «30» впервые появились в прошлом месяце, когда многочисленные рекламные щиты были замечены в городах по всему миру. Поклонники полагали, что это связано с Адель после того, как Тейлор Свифт объявила, что ее альбом «Red (Taylor's Version)» выйдет неделей раньше — 12 ноября. Адель подтвердила слухи, официально объявив «30» своим четвертым альбомом. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Адель написала: «Я определенно была далеко не там, где надеялась быть, когда впервые начала работу над пластинкой почти три года назад. На самом деле все совсем наоборот. Я полагаюсь на рутину и последовательность, чтобы чувствовать себя в безопасности, я всегда так делала. И все же я сознательно — даже добровольно — бросилась в лабиринт абсолютного беспорядка и внутреннего смятения!«

https://twitter.com/Adele/status/1448287471649837056

Первый сингл альбома «Easy On Me» выйдет 15 октября. Альбом Адель «30» выйдет 19 ноября.