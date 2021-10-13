Нью-Йорк, США, , 23:00 — REGNUM Будапештский меморандум (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) нужно заменить другим соглашением, заявил 13 октября на заседании Первого комитета ГА ООН по вопросам разоружения заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко.

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, будто бы Москва в 2014 году (когда на Украине произошёл госпереворот и к власти пришли неонацисты) нарушила Будапештский меморандум, Витренко выразил следующую идею Киева:

«В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило бы прямые и надёжные гарантии мира и безопасности».

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Напомним, Будапештский меморандум был подписан лидерами России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кучма), Великобритании (премьер-министр Джон Мейджор) и США (Билл Клинтон) 5 декабря 1994 года. Киев с 2014 года обвиняет Москву в нарушении соглашения, а Запад — в том, что он обманул Украину.

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