Нью-Йорк, США, 13 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Будапештский меморандум (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) нужно заменить другим соглашением, заявил 13 октября на заседании Первого комитета ГА ООН по вопросам разоружения заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

Заявив, будто бы Москва в 2014 году (когда на Украине произошёл госпереворот и к власти пришли неонацисты) нарушила Будапештский меморандум, Витренко выразил следующую идею Киева:

«В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило бы прямые и надёжные гарантии мира и безопасности».

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Напомним, Будапештский меморандум был подписан лидерами России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кучма), Великобритании (премьер-министр Джон Мейджор) и США (Билл Клинтон) 5 декабря 1994 года. Киев с 2014 года обвиняет Москву в нарушении соглашения, а Запад — в том, что он обманул Украину.