Москва, 13 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в рамках центрального матча одиннадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом 13 октября сообщили на официальном сайте лиги.

Fc-anji.ru Сергей Карасев

Бригада арбитров: Сергей Карасев |Максим Гаврилин | Дмитрий Чельцов | Владислав Безбородов | Сергей Иванов (VAR) | Игорь Демешко.

После десяти сыгранных туров «Спартак» с пятью победами и шестнадцатью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо», набрав девятнадцать очков, идет на второй позиции.