Лондон, 13 октября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Бывший гитарист культовой нью-вейв группы The Smiths Джонни Марр поделился некоторыми деталями о своей грядущей сольной пластинке «Fever Dreams Pts 1−4», которая выйдет в нескольких частях, информирует портал The Line Of Best Fit.

Марр выпустил первый материал из новой пластинки еще в августе, вернувшись с синглом «Spirit, Power And Soul» и представил тизер своего двойного альбома, анонсировав мини-альбом «Fever Dreams Pt 1». Мини-альбом, который должен выйти 15 октября, будет включать четыре из 16 треков двойного альбома Марра.

Марр говорит о новой записи: «Есть целый перечень вещей, которые я развивал в себе с тех пор, как вышел из The Smiths. В нем так много разных музыкальных оттенков. Мы не делали этого сознательно, но я думаю, что у меня теперь есть словарный запас звуков. И я чувствую себя удовлетворенным тем, что смог использовать его«.Альбом был записан на фабрике Crazy Face в течение прошлого года и создан с сопродюсером Довяком, басистом Иваном Гроновым и барабанщиком Джеком Митчеллом. «Fever Dreams Pts 1−4» также будет включать бэк-вокал Мередит Шелдон, а в трех песнях будет бас-гитара, на которой сыграла Симона Мари из Primal Scream.