Москва, 13 октября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. 21-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России U21по футболу Наиль Умяров, получивший травму 12 октября в матче с молодежной сборной ЛитвыU21 (0:3), пропустит по меньшей мере один месяц. У футболиста выявлен разрыв капсулы голеностопа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров

В текущем сезоне Наиль Умяров принял участие в двенадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

16 октября московский «Спартак» в матче одиннадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.