Киев, 13 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Киеве в очередной раз судят лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявил в своем комментарии политический эксперт Кирилл Киквидзе, рассуждая о политической ситуации, а стране.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Киквидзе напомнил, что правоохранительная система без каких-либо вменяемых доказательств громко обвиняет политика в государственной измене. В качестве «доказательств» они избрали поставки угля на Украину с Донбасса с 2014 году. Сам Медведчук и его адвокаты уже разбили эти обвинения, поскольку уголь на Донбассе покупал не лично гражданин Медведчук, а государство Украина, которое без этого топлива просто бы замерзло. Да и республики Донбасса тогда еще не были с точки зрения официального Киева «террористическими организациями», а торговля между республиками и Украиной шла полным ходом, поскольку Киев надеялся мирно урегулировать конфликт.

Далее эксперт заявил о цинизме, с которым действующая власть пытается убрать лидера оппозиции с политической арены.

«Человека, который вернул из тюрем в семьи более полутора тысяч человек, который лично ездил в зону боевых действий договариваться с лидерами Донбасса о мире, который в условиях надвигающегося энергетического коллапса в 2014 году по поручению президента Украины решил проблему поставки энергоресурсов и спас страну от замерзания. Так вот этого человека судят политические дилетанты — Венедиктова, Баканов и их начальник Зеленский. Которые в 2014 году зарабатывали деньги, в том числе и в России, а сегодня они ищут госизмену в действиях Медведчука. Это не просто двойные стандарты, это верх цинизма и правового нигилизма», — возмущен Киквидзе.

Политолог отмечает, что до сих пор прокуратура не смогла собрать никаких доказательств того, в чем обвиняют оппозиционного лидера, хотя различные дела ведутся ещё с февраля.

«Блеяние прокуроров в суде просто смешно. Вместо политической расправы над Медведчуком Зеленский мог бы реально приступить к установлению мира в Украине. Но вместо этого он преспокойно продолжает тратить драгоценные дни, часы, минуты, которые можно было бы использовать, чтобы наладить отношения с Россией и Донбассом. А это, на минуточку, то, что делегировал Зеленскому народ в 2019 году… Давно уже надо было садиться за стол переговоров, использовать потенциал Виктора Медведчука как дипломата, и тогда мы наконец достигли бы хоть каких-то подвижек в вопросе мира. Но эго Зеленского не позволяет ему признать свою полную политическую беспомощность. А это не госизмена — отказаться от мира?», — задался риторическим вопросом Киквидзе.

В завершение политолог отмечает, Зеленский ничего не сделал для окончания войны в Донбассе, только зря обнадежил народ пустыми обещаниями о мире до конца его президентского срока. Он говорил, что приоритетом должно быть возвращение людей, но, вопреки надеждам миллионов украинцев, наоборот, усугубил отношения с РФ.

«А может быть, это вовсе не Медведчук, а Зеленский предает интересы Украины, изменяет нашей Родине?», — делает политический эксперт свой вывод.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчука на Украине обвинили ещё мае этого года, сразу же посадив его под домашний арест. В августе генпрокуратура заявила о завершении дела, но ситуация понятнее не стала. Сейчас лидеру ОПЗЖ выдвинули новые обвинения.