В Мордовии назначены шесть новых министров
Саранск, 13 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Мордовии продолжается формирование нового состава правительства. 13 октября на должности министров главой республики Артёмом Здуновым были назначены ещё шесть человек.
Так, министром Республики Мордовия назначен Александр Пыков, который ранее занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности.
Аналогичным образом пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования занял Алексей Ларькин. В 2021 году он принял участие в кадровом конкурсе «Моя Мордовия». До этого с 2012 года работал в должности начальника отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области.
Александр Савилов, который с февраля текущего года являлся и.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии, возглавил данное министерство.
Утвержден в должности министра социальной защиты, труда и занятости населения Игорь Князьков, который возглавлял министерство с 2012 года. С февраля — исполнял обязанности главы министерства.
Министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначен Александр Кечайкин. С 2017 года он возглавлял Республиканскую ветеринарную службу.
С 2017 года руководит министерством культуры, национальной политики и архивного дела Светлана Баулина. Глава Мордовии вновь утвердил ее в должности.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября депутаты Госсобрания Мордовии согласовали кандидатуры премьер-министра и его заместителей. Пост председателя правительства республики занял бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров. На должность первого вице-премьера согласована кандидатура Игоря Фейгина. Зампредами правительства республики назначены Александр Герасин, Инсаф Хайруллин, Наталья Таркаева, Галина Лотванова, Раиса Цыбизова и Игорь Чадов, который также возглавил министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения.
Читайте также: Госсобрание Мордовии согласовало кандидатуру председателя правительства