Саранск, 13 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Мордовии продолжается формирование нового состава правительства. 13 октября на должности министров главой республики Артёмом Здуновым были назначены ещё шесть человек.

Kurer-sreda.ru Пустое кресло

Так, министром Республики Мордовия назначен Александр Пыков, который ранее занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности.

Аналогичным образом пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования занял Алексей Ларькин. В 2021 году он принял участие в кадровом конкурсе «Моя Мордовия». До этого с 2012 года работал в должности начальника отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области.

Александр Савилов, который с февраля текущего года являлся и.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии, возглавил данное министерство.

Утвержден в должности министра социальной защиты, труда и занятости населения Игорь Князьков, который возглавлял министерство с 2012 года. С февраля — исполнял обязанности главы министерства.

Министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначен Александр Кечайкин. С 2017 года он возглавлял Республиканскую ветеринарную службу.

С 2017 года руководит министерством культуры, национальной политики и архивного дела Светлана Баулина. Глава Мордовии вновь утвердил ее в должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября депутаты Госсобрания Мордовии согласовали кандидатуры премьер-министра и его заместителей. Пост председателя правительства республики занял бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров. На должность первого вице-премьера согласована кандидатура Игоря Фейгина. Зампредами правительства республики назначены Александр Герасин, Инсаф Хайруллин, Наталья Таркаева, Галина Лотванова, Раиса Цыбизова и Игорь Чадов, который также возглавил министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения.

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