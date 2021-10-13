Рим, 13 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Полиция Италии во время беспорядков в Риме 9 октября не стала задерживать лидера «Новой силы» Джулиано Кастеллини, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации при неизбежной попытке сторонников Кастеллини «отбить» его, заявила на заседании парламента в среду, 13 октября, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Camera dei deputati Парламент Италии

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Возбуждены уголовные дела. Работа сайта партии заблокирована. В парламент внесена инициатива о запрете «Новой силы» как неофашистской организации. Представители партии заявляют, что «антикоронавирусные» протесты будут продолжены.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.