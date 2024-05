Лондон, 13 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road анонсировала дату выхода своего второго студийного альбома, информирует портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

«Chaos Space Marine» — это первый новый материал группы с момента выхода альтернативной версии трека «Track X (Guest)» в мае, а также первый сингл с их предстоящего второго альбома, получивший название «Ants From Up There». Фронтмен Айзек Вуд сказал, что новый сингл — «лучшая песня, которую мы когда-либо писали», а также добавил: «Мы вложили в эту песню все идеи, которые у кого-либо были, так что ее создание было действительно быстрым, с причудливым подходом — как все липкое в стену и просто позволять всему прилипать».

Лондонский коллектив стал известен для музыкальной общественности благодаря дебютной пластинке «For The First Time», которая, выйдя 5 февраля 2021 года, смогла привлечь внимания критиков и любителей непредсказуемого звучания арт-рока и мат-рока из-за чего Black Country, New Road часто сравнивают с группой Slint.