Брюссель, 13 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Идея, обсуждаемая в ЕС, создать на Украине военно-учебной миссию — это авантюра, заявил 13 октября в Европейском парламенте глава делегации Австрийской партии свободы Харальд Вилимски.

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Комментируя итоги саммита ЕС — Украина, прошедшего накануне, 12 октября, евродепутат сказал, что Брюсселю совершенно «не нужны военные авантюры у себя по соседству».

Вилимски «Поэтому мы считаем неправильной военную миссию на Украине, которая сейчас задумывается».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Андрей Таран 12 октября объявил о том, что к концу года на Украине будет развёрнута военно-учебная миссия ЕС.

Стоит отметить, что председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита сказал, что возможность создания базы ещё только обсуждается, как и дальнейшее привлечение украинского контингента к участию в зарубежных миссиях ЕС.