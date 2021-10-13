Рим, 13 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Перевозчики Италии рассматривают возможность проведения забастовки 15−16 октября 2021 года, сообщили в среду, 13 октября, в национальной бизнес-ассоциации Conftrasporto.

Alf van Beem Грузовик

Участники рынка так и не получили от властей ответ на вопрос, в какой степени на них будут распространяться новые «антикоронавирусные» правила, если выяснится, что на перевозчиков ложится дополнительная нагрузка, страну ждет забастовка, отметили в ассоциации.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.