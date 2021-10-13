Москва, 13 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Минэнерго ожидает, что рост цен на бензин в России по итогам года будет близким к уровню инфляции. Об этом 13 октября заявил журналистам замруководителя Минэнерго Павел Сорокин на полях Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Будем смотреть, какая будет цена на рынке, это зависит от котировок, от различных параметров, от демпфера, от цены на нефть… Мы планируем, что по итогам года темпы роста цен на бензин будут близкими к инфляции», — приводит его слова РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена на бензин в сентябре снизилась на 0,4% по сравнению с августом, а в годовом выражении — выросла на 6,5%. За период с начала года бензин подорожал на 6,2%.

При этом инфляция в сентябре, согласно данным ведомства, составила 0,6%, а в годовом выражении ускорилась до 7,4% с 6,7% месяцем ранее. Инфляция за период с начала года составила 5,3%.