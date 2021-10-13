Звениговский район, Марий Эл, 13 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. У села Сидельниково в Звениговском районе на 37 км автодороги «Вятка» произошло столкновение пяти транспортных средств — двух легковых и трёх грузовых автомобилей. Об этом сообщает в своем telegram-канале Госавтоинспекция Марий Эл.

Пресс-служба управления ГИБДД МВД по Марий Эл Последствия массового ДТП в Марий Эл

Авария произошла в месте, где производились дорожные работы.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и произвел столкновение с движущимся впереди автомобилем «Газель». После этого «Газель» столкнулась с автомобилем «Нива», которая врезалась в Toyota.

«Toyota Camry, в свою очередь, столкнулась с движущейся впереди грузовой автомашиной», — уточнила подробности аварии старший инспектора отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по Марий Эл Анна Кузнецова.

В результате массовой аварии пострадали шесть человек — четверо находившихся в «Ниве», водители Camry и грузового автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель автомобиля каршеринга попал в больницу после ДТП в Москве 12 октября. Автомобиль каршеринга столкнулся сразу с тремя автомобилями. По данным автоинспекторов, водитель находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в аварии пострадали четыре человека.

Читайте также: Пьяный водитель каршеринга устроил в центре Москвы массовое ДТП