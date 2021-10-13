Нарьян-Мар, 13 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе завершилась кампания по доставке топлива на зиму. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Mil.ru Северный завоз

«Все сёла округа обеспечены топливом на зиму. Вчера завершилась разгрузка последней в этом году баржи. Судно доставило уголь в Нижнюю Пешу. В отдалённые сёла в эту навигацию завезли 11,4 тысячи тонн нефтепродуктов, 22 тысяч тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятиирезко подорожали дрова.