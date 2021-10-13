Осло, 13 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В норвежском городе Конгсберге несколько человек были убиты и ранены в результате нападения неизвестного мужчины, сообщает 13 октября газета VG со ссылкой на местную полицию.

Erich Ferdinand Террор

По словам начальника юго-восточного полицейского округа Эйвинда Ааса, есть несколько раненых, а также несколько погибших.

По утверждению норвежских СМИ, нападавший стрелял в своих жертв из лука.

Подозреваемый в этом нападении задержан.

Информация о нём не сообщается.