Приштина, , 23:05 — REGNUM Вашингтон озабочен тем, что 13 октября граждане оказали сопротивление «попытке косовских органов власти установить порядок и мир на всей территории Косово». Об этом сообщило посольство США в Приштине.

Косовская Митровица Photo Balkan

Американские дипломаты считают недопустимым любой вид насилия, независимо от того, направлено ли оно против властей, СМИ или граждан.

«США озабочены ответом на акции, предпринятые с целью установления правопорядка на территории Косово», — процитировало издание «Газета экспресс» сообщение посольства США.

Напомним, что 13 октября утром боевики «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) ворвались на север Косово и Метохии населенный сербами и под предлогом борьбы с контрабандой разгромили несколько магазинов и аптек в северной Митровице и Звечане. Произошли столкновения между боевиками и сербами, которые вышли на акции протеста. Один серб получил тяжелые ранения.