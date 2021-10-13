Кишинёв, 13 октября 2021, 22:12 — REGNUM Контракт с Газпромом о поставках российского газа в Молдавию с 1 ноября 2021 г., возможно, подписать не удастся, сообщил 13 октября журналистам молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Напомним, в Молдавии 13 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила «режим тревоги» в энергетическом секторе в связи с вероятным повышением цены на российский газ.
Спыну заявил, что «Термоэлектрику», снабжающую Кишинёв теплом и электричеством, решили перевести на мазут из государственного резерва.
Чиновник утверждает, что правительство Молдавии ведёт с Москвой переговоры и по ценам на газ, и по погашению накопившегося долга Кишинёва в размере $450 млн.
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