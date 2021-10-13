Кишинёв, 13 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Контракт с Газпромом о поставках российского газа в Молдавию с 1 ноября 2021 г., возможно, подписать не удастся, сообщил 13 октября журналистам молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Замерз

Спыну «Не исключён сценарий, по которому до 1 ноября мы не сумеем заключить контракт с Газпромом, газ не будет поступать в страну в необходимом объёме».

Напомним, в Молдавии 13 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила «режим тревоги» в энергетическом секторе в связи с вероятным повышением цены на российский газ.

Спыну заявил, что «Термоэлектрику», снабжающую Кишинёв теплом и электричеством, решили перевести на мазут из государственного резерва.

Чиновник утверждает, что правительство Молдавии ведёт с Москвой переговоры и по ценам на газ, и по погашению накопившегося долга Кишинёва в размере $450 млн.