Сыктывкар, 13 октября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что среди скончавшихся в республике ковид-пациентов не было привитых людей.

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«Среди умерших привитых нет. Среди заболевших — от 1 до 2%. Это крайний довод тем, кто еще думает прививаться или нет. Напомню, что штамм «Дельта», который царствует в России, имеет очень короткий инкубационный период — 2−3 дня. А дальше начинается деструктивное поражение легких. Спасти таких пациентов практически невозможно», — заявил Уйба.

По его словам, в республике завершили вакцинацию более 260 тысяч человек.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Усинская ЦРБ соОбщила, что в медучреждении от ковида умер полностью привитый пациент.