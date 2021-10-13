Киев, 13 октября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Чёрном море потеряло ход вспомогательное судно ВМС Украины U811 «Балта», сообщает 13 октября пресс-служба украинского военного флота.

Pavlo1 Малый разведывательный корабль ВМС Украины «Переяслав»

Судно терпит бедствие в районе острова Змеиный.

Украинские ВМС утверждают, что кораблекрушение произошло из-за столкновения с «неизвестным объектом».

Судно потеряло ход, два отсека затоплены.

«Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации», — сообщают по этому поводу Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Информация уточняется.