В Чёрном море терпит бедствие судно ВМС Украины «Балта»
Киев, 13 октября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Чёрном море потеряло ход вспомогательное судно ВМС Украины U811 «Балта», сообщает 13 октября пресс-служба украинского военного флота.
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Малый разведывательный корабль ВМС Украины «Переяслав»
Судно терпит бедствие в районе острова Змеиный.
Украинские ВМС утверждают, что кораблекрушение произошло из-за столкновения с «неизвестным объектом».
Судно потеряло ход, два отсека затоплены.
«Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации», — сообщают по этому поводу Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
Информация уточняется.