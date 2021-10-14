Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Американская компания Facebook отныне будет относиться к активистам и журналистам, как к «рефлективным» общественным деятелями и таким образом усилит защиту от преследований и травли, направленных на эти группы, сообщает 13 октября Reuters.

Simon Facebook

Компания — которая позволяет пользователям отпускать достаточно критические комментарии по отношению к общественным деятелям, но следит за колкостями в сторону простых пользователей — меняет свой подход к преследованию журналистов и «правозащитников», которые, по ее словам, находятся в поле зрения общественности благодаря своей работе.

Ранее пользователи имели право грубо говорить о политиках, но не о других пользователях. Теперь под защиту попали и журналисты, так как Facebook провела еще одно различие между публичными фигурами и частными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Facebook заявили, что в рамках программы по борьбе с дезинформацией Facebook в период с октября по декабрь 2020 года заблокировала более 1,3 млрд фейковых аккаунтов.

Разработчики уверяют, что активно борются с дезинформацией в своей социальной сети. Компания намерена и в дальнейшем постоянно информировать общественность о проделанной работе.