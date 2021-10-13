Луганск, 13 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Обстрелу ВСУ подвергся населённый пункт Золотое-5 (ЛНР), сообщили 13 октября в пресс-службе Народной милиции республики.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Уточняется, что Золотое-5 украинские боевики обстреляли из стрелкового оружия.

Напомним, 11 октября ВСУ обстреляли в ЛНР из станкового противотанкового гранатомёта район населённого пункта Фрунзе. 9 октября украинские боевики обстреляли территорию республики пять раз.