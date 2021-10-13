Архангельск, 13 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. В Архангельской области после введения системы QR-кодов вырос спрос на ковид-вакцинацию. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Количество желающих возросло. За выходные привилось около тысячи граждан. В понедельник провакцинировалось 1774 человека, за вчера — более двух тысяч. Прогнозируем, что спрос будет расти. Мы видим, что талоны на вакцинацию расходятся как горячие пирожки», — сообщил чиновник.

Всего в регионе завершили вакцинацию от ковида 322 454 человека. Ревакцинацию прошли более 10 тысячичеловек.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Архангельской области ввели 11 октября.