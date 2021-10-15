15 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Является ли цифровая трансформация экономики целью только экономически развитых стран Запада? Отнюдь. Многие страны Азии и Африки, добровольно или нет, подхватили эту волну и ведут свои нации по одному и тому же глобальному пути.

Ангелина Потеряйко, , 21:18 — REGNUM Одна из крупнейших экономик Африканского континента Нигерия активно занимается оцифровкой денежных потоков и документооборота. Правительство Нигерии заявило, что надеется получить от цифровой экономики более 1 трлн найр (около $2,4 млрд) налоговых поступлений. В основном под цифровой экономикой в Нигерии понимаются цифровые и электронные платёжные системы.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом правительство Нигерии осознаёт уязвимость цифровых финансовых платформ, которые стали активно развиваться в стране с появлением FinTech-компаний, тем более что финансовые организации страны уже стали жертвами интернет-мошенников и потеряли миллиарды найр.

Дело в том, что в погоне за ускорением оборачиваемости денег банки и FinTech-компании регулярно внедряют инновационные финансовые продукты и решения без должного учета безопасности.

Управляющий Центрального банка (ЦБ) Нигерии Годвин Эмефиле недавно выступил за усиление нормативного контроля со стороны регулирующих органов в сфере FinTech, тем более что сам ЦБ Нигерии считает FinTech основным двигателем отрасли, обеспечивающим ускорение и снижение стоимости транзакций по сравнению с традиционными финансовыми услугами. Ожидается, что использование цифровых денег увеличит годовой ВВП страны на $3,7 трлн к 2025 году.

Центральный банк Нигерии Chippla

Конечно, не обходится в Нигерии и без термина «устойчивость» по отношению к восстановлению экономики после пандемии. Цифровизация денежного оборота усиливается под прикрытием обеспечения устойчивого развития. Специально были проведены исследования, которые показали, что только 1% FinTech-компаний серьезно пострадал от пандемии, что должно свидетельствовать об устойчивости такого бизнеса.

Под эти рассуждения ЦБ Нигерии принял решение о внедрении собственной цифровой валютыe Naira. Впрочем, аналогичные шаги предпринимаются 80% Центральных банков во всём мире. Таким образом, Нигерия собирается интегрироваться в глобальную экономику через использование платёжных цифровых каналов, поддержку трансграничных платежей, а также предоставление надежного канала притока денежных переводов в страну.

Но на этом цели цифровизации нигерийской экономики не заканчиваются, ведь у страны много высоких целей — повышение потенциала инноваций, способствующих расширению доступа к финансовым услугам; сокращение времени вывода на рынок инновационных продуктов, услуг и бизнес-моделей; усиление конкуренции, расширение выбора потребителей.

Нигерийская экономика является одной из крупнейших на африканском континенте. Её основу составляет нефтяная промышленность. Высокие цены на нефть в 1970-х годах привели к быстрому экономическому росту и развитию отраслей транспорта, строительства, производства и государственных услуг. В свою очередь, это привело к притоку сельского населения в города, а объемы сельскохозяйственного производства снизились: пальмовое масло, арахис и хлопок перестали экспортироваться. Уже с 1975 года Нигерия была вынуждена импортировать рис и маниоку для внутреннего потребления. Сегодня Нигерия — нефтяной экспортёр номер один среди стран Африки и занимает восьмое место в мировом рейтинге экспортёров. Нефть дает более 90% экспортных доходов страны.

Не удивительно, что глобальный финансовый рынок желает заполучить цифровой контроль над всеми финансовыми потоками государства и активно насаждает уже созданные и «прокатанные» в других странах финансовые платформы, настраиваемые на иностранные операционные системы и элементную базу.

Нигерия Stefan Magdalinski

То, что Африка находится в центре интересов глобальной финансовой олигархии, говорит тот факт, что Google инвестирует 110 млрд шиллингов ($857 млн) в инновационный путь Африки в течение следующих пяти лет. Средства будут использованы для того, чтобы сделать технологию доступной для большего числа пользователей на континенте, а это 1,2 млрд человек. Новый подводный кабель для интернет-соединения Equiano пройдет через Южную Африку, Намибию, Нигерию, остров Святой Елены и соединит Африку с Европой.

Но провести интернет — это полдела. Нужно ещё обеспечить всякого африканца смартфоном. Для этого Google заключила партнерское соглашение с Safaricom, в рамках которого цифровой гигант будет финансировать покупку мобильных устройств населением, чтобы сделать устройства Android более доступными для жителей Африки.

Для терпящих нужду и бездомных людей Google предусмотрела бесплатную систему адресации с открытым исходным кодом для предоставления онлайн-адресов миллионам людей без физических адресов.

Что касается «прорывного» финтеха, которым так гордится Нигерия, то Google принимает участие и в его развитии: Африканский инвестиционный фонд компании собирается вложить до $50 млн долларов в африканские стартапы, так как по прогнозам ожидается, что африканские FinTech компании внесут вклад в $180 млрд в ВВП континента к 2025 году.

Африка стоит на первом месте по числу беднейших стран и самому низкому уровню ВВП на душу населения:

Мадагаскар — $1505;

Эритрея — $1410;

Гвинейская Республика — $1265

Народная Республика Мозамбик — $1215

Республика Малави — $1134

Республика Нигер — $1107

Либерия — $855

Бурунди — $814

Демократическая Республика Конго — $773

Центральноафриканская Республика — $652

Почти 80% населения континента занято в сельском хозяйстве, лишь некоторые страны могут похвастаться развитой добывающей промышленностью и почти ни одна достижениями в промышленном производстве.

Оцифровать нищету и страдания людей — единственное решение, которое мировая финансовая олигархия может предложить странам Африки, которые пока ещё, хоть и плохо, но в состоянии сами распоряжаться своими ресурсами.

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