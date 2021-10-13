Москва, 13 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Продажи акций российских компаний иностранными инвесторами в сентябре выросли на 47,9% по сравнению с августом. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 13 октября обзоре Банка России по рискам финансовых рынков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На вторичных биржевых торгах в сентябре нерезиденты и дочерние иностранные банки выступали основными продавцами акций российских компаний», — говорится в материале.

Как сообщается, в общей сложности нерезиденты реализовали российские ценные бумаги на 20,7 млрд рублей против 14 млрд рублей в предыдущем месяце.