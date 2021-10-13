Рим, 13 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги 14 октября обсудит с лидерами национальных профсоюзов тему безопасности туда, сообщили в правительстве в среду, 13 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В конце сентября в течение одной недели более 10 человек в Италии погибли или получили тяжелые ранения на рабочих местах.

Руководители профсоюзов настаивали на немедленном ужесточении наказаний для нерадивых работодателей, представители бизнес-ассоциаций, в свою очередь, призывали правительство не начинать охоту на ведьм.