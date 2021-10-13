Белград, 13 октября 2021, 21:37 — REGNUM Происходящее в Косово и Метохии — очень опасно, необходим диалог между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 СБ ООН, сообщил 13 октября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Отметив, что официальный комментарий по поводу происходящего в регионе поступит позже от МИД РФ, Вершинин призвал власти Сербии и косовских руководителей вести диалог «на взаимоуважительной основе».
Причём договорённости, которые, хотелось бы надеяться, будут достигнуты между Белградом и Приштиной, должны получить одобрение СБ ООН, отметил дипломат.
Дипломат добавил, что через два дня, 15 октября, будет рассматриваться доклад Генсека ООН о деятельности миссии организации в Косово.
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