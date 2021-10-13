В МИД РФ назвали последние события в Косово очень опасными
Белград, 13 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Происходящее в Косово и Метохии — очень опасно, необходим диалог между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 СБ ООН, сообщил 13 октября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Цитата из к/ф «Балканский рубеж» реж Андрей Волгин. 2019. Россия, Сербия
Готов к стрельбе
Отметив, что официальный комментарий по поводу происходящего в регионе поступит позже от МИД РФ, Вершинин призвал власти Сербии и косовских руководителей вести диалог «на взаимоуважительной основе».
Причём договорённости, которые, хотелось бы надеяться, будут достигнуты между Белградом и Приштиной, должны получить одобрение СБ ООН, отметил дипломат.
«Ещё раз скажу то, что сказал министр [иностранных дел России Сергей Лавров]: то, что будет принято сербами, Белградом, то будет нами поддержано. То, что происходит, — это очень опасно».
Дипломат добавил, что через два дня, 15 октября, будет рассматриваться доклад Генсека ООН о деятельности миссии организации в Косово.