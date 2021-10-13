Москва, 13 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Нерезиденты в сентябре купили валюты на российском рынке в общей сложности на 17,4 млрд рублей, что на 83,5% меньше, чем в августе. Такие данные приводит 13 октября пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«По сравнению с прошлым месяцем нерезиденты и дочерние иностранные банки снизили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. В сентябре ими в совокупности было куплено иностранной валюты на бирже (в рублевом эквиваленте) на 17,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе, согласно данным регулятора, нерезиденты приобрели на бирже иностранной валюты на 106 млрд рублей.