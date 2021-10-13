Вологда, 13 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Школьников Вологодской области массово переводят на дистанционное обучение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, на карантин закрыты уже 315 классов.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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В детских садах области на карантин закрыто 163 группы. За детьми, отправленными на вынужденную изоляцию, установлен медицинский контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки выявили 295 носителей коронавируса, 13 ковид-пациентов скончались.