Москва, 13 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова помогла сестре Анне приобрести квартиру. Об этом 13 октября пишет издание StarHit.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

Как отмечает СМИ, сестра артистки долго мечтала о квартире, которую не могла себе позволить. «Я уже давно взяла на себя помощь маме, папе и обеим бабушкам. Просто каждый месяц отправляю им определенные суммы, чтобы они комфортно себя чувствовали… Сестренке помогла с покупкой квартиры ее мечты», — рассказывает Ольга Бузова.

Ранее Ольга Бузова назвала сумму, которую ежемесячно тратит на все свои нужды. По словам телеведущей, ей нужно зарабатывать не менее 5 млн рублей.