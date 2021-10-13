Вологда, 13 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил опубликовать свой QR-код на странице во «ВКонтакте», чтобы развеять сомнения общественности в том, что он прошел вакцинацию.

geralt QR-код

«Удивительно, что в 21-м веке ещё находятся люди, которые сомневаются в современной медицине и поддерживают конспирологические теории. Некоторые даже не верят, что я как ярый сторонник вакцинации сам делал прививку от коронавируса. Дескать, других призываешь, а сам что? При этом не верят ни словам, ни фактам. Даже фотографии называют поддельными. Такие люди у меня ассоциируются с адептами теории плоской Земли. Те ребята также убеждены в мировом заговоре и тотальных фальсификациях, не хотят даже слышать никаких логических аргументов», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кувшинников обратился к антипрививочникам с просьбой прекратить вакханалию в соцсетях.