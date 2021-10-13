Минск, , 21:20 — REGNUM О прибытии в Минск российского министра иностранных дел Сергея Лаврова сообщили 13 октября в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание будет проходить 14 октября. Ряд принятых по итогам мероприятия проектов документов будет внесен на утверждение Совета глав государств СНГ 15 октября 2021 г.

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