Минск, 13 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. О прибытии в Минск российского министра иностранных дел Сергея Лаврова сообщили 13 октября в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание будет проходить 14 октября. Ряд принятых по итогам мероприятия проектов документов будет внесен на утверждение Совета глав государств СНГ 15 октября 2021 г.