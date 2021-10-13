Мадрид, 13 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В Испании вооруженный мужчина напал на студенческий кампус Университета Страны басков (UPV) в городе Лехона, сообщает 13 октября региональное управление полиции на своей странице в Twitter.

Niels Noordhoek Стрельба

По данным полиции, появление человека, вооруженного ружьём, заставило эвакуировать кампус.

Местные СМИ утверждают, что мужчина произвёл несколько выстрелов по окнам фасада кампуса.

«Предположительный напавший задержан, раненых нет», — указано в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

Мотивы нападавшего пока не выяснены.