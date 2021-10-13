Москва, 13 октября 2021, 21:10 — REGNUM Репутацию лидера либерального мира Соединённые Штаты потеряли из-за бегства из Афганистана, заявил 13 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе американский президент Джо Байден анонсировал виртуальный саммит «лидеров демократии», намеченный на 9 — 10 декабря 2021 г. А в следующем году этот саммит американские власти намерены провести очно.
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