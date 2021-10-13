Москва, , 21:10 — REGNUM Репутацию лидера либерального мира Соединённые Штаты потеряли из-за бегства из Афганистана, заявил 13 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

Нарышкин «Причём разрушительные последствия этого шага для американской репутации едва ли удастся затушевать намеченным на конец текущего года «саммитом демократий», призванным, по замыслу американцев, Белого дома, убедить мировое сообщество в том, что США ещё полны сил и готовы вести за собой весь мир».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе американский президент Джо Байден анонсировал виртуальный саммит «лидеров демократии», намеченный на 9 — 10 декабря 2021 г. А в следующем году этот саммит американские власти намерены провести очно.

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