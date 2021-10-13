Москва, 13 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Исполнительница Клава Кока написала пост с обращением к американской певице Леди Гаге. Она опубликовала его в историях личного Instagram-аккаунта 13 октября.

Скриншот видео в YouTube Клава Кока

«Так, Леди Гага, значит, сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк. А теперь костюмы мои копируешь?» — написала Клава Кока. Артистка также приложила для сравнения фото с нарядом, которое «скопировала» американская звезда.

Скриншот фотографии в Instagram Наряд Клавы Коки и Леди Гаги

Ранее основатель лейбла Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курянов) заявил, что первые три года сотрудничества Клава Кока приносила компании убытки. По его словам, продюсеры долгое время не могли подобрать ей подходящий репертуар, из-за чего они работали «в минус».