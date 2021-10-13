Вашингтон, 13 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Лесной пожар, продолжающийся в Калифорнии, вынудил начать эвакуацию десятков местных жителей и привел к блокировке главного шоссе штата, сообщает 13 октября The Associated Press.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Огнём охвачена территория площадью 54 квадратных км.

Местные власти заявляют, что на борьбу с огнем направлено свыше 760 пожарных.

Пожар возник 11 октября на хребте Санта-Инес, после чего ветер погнал его в сторону океана. О причинах его возникновения пока ничего не известно.

Губернатор штата получает обращения с просьбой ввести режим ЧС.

Напомним, летом 2021 года в США произошло несколько десятков крупных лесных пожаров.