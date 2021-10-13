Москва, 13 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. 13 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что у национальной команды на чемпионате мира 2022 года будет один капитан, если сборная попадет на мундиаль: «Если будет финальный турнир ЧМ-2022, то у нас будет один капитан. Выберем одного, потому что там месяц, долгий срок. Возможно, для кого-то повязка — это давление и ответственность. Не жалею, что назвал повязку тряпочкой», — заявил главный тренер сборной России в эфире канала «Коммент.Шоу».

Светлана Бекетова Валерий Карпин

За время работы Карпина главным тренером в сборной России капитанам становились Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

На данный момент сборная России с шестью победами и девятнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группыH.