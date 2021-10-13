Архангельск, 13 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Архангельская область побила рекорд по заболеваемостью ковидом за неделю. Об этом в ходе прямой линии заявила представитель Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Минувшая неделя стала рекордной — самый высокий уровень заболеваемости за весь период наблюдений. Мы плавно превышаем предыдущие антилидерские позиции», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Архангельской области лечение от COVID-19 проходят 2,5 тысячи человек.