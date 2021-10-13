Вашингтон, 13 октября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Стриминговый сервис HBO Max выпустит сериал по комиксу Misfit City. Об этом 13 октября пишет издание «Канобу».

JasonParis HBO

Создатели графического романа Кристен Смит и Курт Люстгартен выступят исполнительными продюсерами проекта. Как отмечает СМИ, шоу будет выполнено в духе сериала «Очень странные дела», другие подробности пока не раскрываются.

Добавим, что в сериале будет рассказана история девочки-подростка Уайлдер, которая вместе с друзьями нашла старую карту пиратов. С её помощью они будут исследовать свой город в поисках приключений.