Москва, 13 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 13 октября пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что информация касательно ухода Ральфа Рангника в английский «Ньюкасл» не соответствует действительности. 63-летний немецкий специалист с начала текущего сезона занимает в российском клубе должность директора по спорту и развитию.

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Ранее сообщалось, что «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге, заинтересован в том, чтобы пригласить Рангника на должность спортивного директора.

8 октября фонд государственных инвестиций правительства Саудовоской Аравии стал новым владельцем «Ньюкасла». Против этого выступило абсолютное большинство клубов Английской Премьер-лиги.