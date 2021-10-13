Москва, 13 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Певица Саша Зверева, экс-солистка группы «Демо», стала гостьей YouTube-шоу «Надо обсудить». Запись её интервью доступна на канале FAMETIME TV с 13 октября.

Скриншот с YouTube Саша Зверева

В ролике артистка рассказала о карьере, популярности, семье и трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время работы. Зверева призналась, что продюсер группы «Демо» Вадим Поляков избивал её на протяжении десяти лет.

По словам певицы, он бил её в состоянии алкогольного опьянения. «…от его ударов образовался тромб или какое-то кровоизлияние в мозге, и оно перекрывало питание к мозжечку», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что Саша Зверева состояла в отношениях с Вадимом Поляковым. В 19 лет она забеременела от него, но сделала аборт. На данным момент у артистки четверо детей от троих мужей.