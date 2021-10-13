Прага, , 20:51 — REGNUM Полномочия президента Чехии будут распределены сенатом республики, пока глава государства Милош Земан находится в реанимации, передаёт 13 октября «Чешское телевидение».

Сальвадор Дали. Взрыв головы Рафаэля (фрагмент). 1951

По словам возглавляющего комиссию по вопросам безопасности сената Павла Фишера, президентские полномочия распределятся между премьер-министром республики и спикерами обеих палат парламента.

Полномочия будут перераспределяться с учётом самочувствия Земана. Пока, отмечает Фишер, у сената недостаточно информации о состоянии здоровья главы государства, и окружение президента беспокоится за него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Земана положили в больницу в Праге. Затем его перевели в реанимацию. Это произошло в тот момент, когда он планировал провести с фракциями только что избранного парламента встречу о будущем правительстве.

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