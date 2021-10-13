Прага, 13 октября 2021, 20:51 — REGNUM Полномочия президента Чехии будут распределены сенатом республики, пока глава государства Милош Земан находится в реанимации, передаёт 13 октября «Чешское телевидение».

Сальвадор Дали. Взрыв головы Рафаэля (фрагмент). 1951
Сальвадор Дали. Взрыв головы Рафаэля (фрагмент). 1951

По словам возглавляющего комиссию по вопросам безопасности сената Павла Фишера, президентские полномочия распределятся между премьер-министром республики и спикерами обеих палат парламента.

Полномочия будут перераспределяться с учётом самочувствия Земана. Пока, отмечает Фишер, у сената недостаточно информации о состоянии здоровья главы государства, и окружение президента беспокоится за него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Земана положили в больницу в Праге. Затем его перевели в реанимацию. Это произошло в тот момент, когда он планировал провести с фракциями только что избранного парламента встречу о будущем правительстве.

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