Москва, 14 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 октября, Госдума обсудит ряд законопроектов, призванных защитить финансы граждан, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Госдума и экономика

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на восстановление нарушенных прав и обеспечение защиты законных интересов застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика по обязательному пенсионному страхованию к другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании.

Также в фокусе внимания парламентариев — законопроект о запрете списания банками единовременных социальных выплат в счет погашения долгов по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о лимитах на кредиты того или иного вида, выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями. Предлагается ввести в систему макропруденциального регулирования, применяемого ЦБ, новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

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