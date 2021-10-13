13 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что Европа может лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как украинский газопровод может лопнуть при увеличении транзита.

Мирослава Романенко, , 22:18 — REGNUM Европа может лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как украинский газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Об этом заявил 13 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы даже увеличили поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Там больше увеличивать нельзя. Нам все намекают — увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

Заявление российского лидера обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте», на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также на телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие отметили, что ремонтом украинской ГТС нужно было заниматься своевременно. Также иные указали на то, что заявление российского лидера является, по их мнению, своеобразным троллингом и, возможно, его причиной стала антироссийская политика Киева.

«Труба украинская старая, отравляет воздух и вообще взорваться может…» — отреагировал Александр С.

«Какая страна — такая и труба», — добавил «Лин Саха».

«Труба чувствовала тренд задолго до фактической декоммунизации. Начала декоммунизироваться раньше», — с сарказмом отметил Sergey G.

«Правильно не труба, а трембита. Дудеть в неё только осталось», — добавил Trailercitycash.

«Это всё потому, что газ справа налево может поссориться с газом слева направо и водородом. И всё в одной трубе», — иронизирует William Bash.

«Трубе труба!» — пишет Сергей Д.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«Зачетный троллинг получается. Сначала указание Газпрому о транзите через Украину, теперь, — звиняйте, хлопцы (извиняйте, парни — М .Р.), — труба изношена, поэтому много не будет», — отметил Наиль З.

«Вот так. А наши власти думали, что их вечно все будут жалеть. Это же страна-«агрессор». Чего они хотели? Доскакались на майданах», — отреагировала Алла Ч.

«Теперь можно на входе трубы кричать «слава Украине», а на выходе отвечать «героям слава». Так прикольно получится!» — смеется Николай Владимирович Т.

«Теперь из труб можно будет выложить самый большой тризуб!» — с сарказмом отметил Николай Николаевич.

«Этого следовало ожидать, с такой бездумной внешней политикой и абсурдными заявлениями [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы и иже с ними…» — считает Денис С.

«Можно трубу сдавать на металлолом», — добавил Сергей К.

«Теперь понятны слова о «самом грязном» в мире газе. В засоренной от долгой эксплуатации, давно нечищенной трубе газ чистым быть не может», — отметил Валентин О.

«Это называется прорыв вследствие ручейковой коррозии, что подразумевает под собой утончение стенки трубопровода. Ремонтировать надо вовремя было…» — подытожил Igor M.

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