Вашингтон, 13 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В США учреждена программа создания новых моделей вертолётов для армейской авиации, сообщает 13 октября издание Defense News.

(сс) George Chernilevsky Лопасти вертолета

В рамках программы, получившей название Future Vertical Lift (FVL), к 2030 году планируется разработать и создать ударный (штурмовой) вертолёт дальнего действия и штурмовой вертолёт-разведчик, которые смогут сыграть важную роль в локальных военных конфликтах.

В качестве реальных прототипов рассматриваются проекты вертолетов 360 Invictus от компании Bell и Raider X компании Sikorsky. В 2022 году будут проведены их сравнительные испытания.

Вертолёт Sikorsky Raider X спроектирован по соосной схеме с так называемым толкающим винтом в хвостовой части. Машина создается с учётом требования малозаметности, её корпус проектируется из композитных материалов. Вертолёт сможет функционировать как в беспилотном варианте, так и в пилотируемом. Он сможет перевозить десант численностью до семи человек и развивать рекордно высокую скорость, превышающую 440 км/ч.

Прототип компании Bell 360 Invictus сможет развивать более скромную максимальную скорость около 340 км/ч. Он рассчитан на вооружение 20-мм скорострельной пушкой и ракетами.