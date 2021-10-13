Вашингтон, 13 октября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Алгоритм Facebook удалил пост со словом «хохлома» одного из пользователей соцсети. Об этом 13 октября пишет издание «Хабр».

Enoc vt Facebook

По данным СМИ, публикация о раскраске Роскосмосом ракеты «Союз» под хохлому была воспринята системой соцсети как «враждебное высказывание». Алгоритм также пригрозил автору поста дополнительными ограничениями в случае новых нарушений правил Facebook.

Ранее тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов пожаловался, что его посты часто удаляются сервисом. Алгоритм соцсети считает его фамилию пренебрежительным обращением к украинцам.